Milletvekili Şan, proje kapsamında 130 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"2025-2031 yılları arasında sürdürülecek olan projeye ilk yıl için yaklaşık 130 milyon TL'lik bütçe ve toplamda yaklaşık 4 milyar liralık büyük bir bütçe ayrılmıştır. Proje, deprem bölgesindeki kırsal kalkınmaya hız kazandıracak, çevresel ve ekonomik gelişmeleri hızlandıracaktır.

Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Adıyaman başta olmak üzere Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa illerinde tarımsal verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlıyor.

Projenin coğrafi kapsamı genişletilerek, 6 ilde 39 ilçede ve 400 yayla orman köyünde rehabilitasyon çalışmalarının yapılacaktır . Özellikle depremden etkilenen alanlara ilk yıl öncelik verilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim"



Kaynak : PHA