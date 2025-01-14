Adıyaman Perre MTAL Uygulama Otelinde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve depremden etkilenen illerin il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 'Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı açıklamalarda, 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde hayata geçirilen eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini ve gelecek dönemde yapılması planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, 11 ildeki derslik sayısının deprem öncesi seviyenin üzerine çıkarıldığını vurguladı.

Bakan Tekin, yapılan yeni yatırımlarla bölgedeki eğitim kalitesini artırma konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, toplantıya katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantı, katılımcıların değerli katkılarıyla sona erdi.



Kaynak : PHA