İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Özel İdarenin il genelinde köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Adıyaman İl Özel İdaresi olarak kırsal alt yapıya yönelik hizmetler ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.



Kaynak : PHA