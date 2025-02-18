“Adıyaman’ımızın Yetiştirdiği Büyük Bir Değeri Kaybettik”

Meclis kürsüsünden Kahtalı Mıçe’nin sanat hayatına ve halk üzerindeki etkisine değinen Milletvekili Şan, merhum sanatçının Adıyaman ve Türkiye için büyük bir değer olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli milletvekilleri, Adıyaman'ımızın yetiştirdiği büyük sanatçı, gönül insanı, sevgili abim, kıymetli büyüğümüz Mustafa Kahtalı, nam-ı diğer Kahtalı Mıçe’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

"Kahtalı Mıçe, türküleriyle halkımızın sevinçlerine, hüzünlerine, hasretlerine tercüman olmuş, sadece Adıyamanlıların değil, tüm Türkiye’nin gönlünde yer etmiş bir sanatçımızdı. O, türkülerinde sevdamızı, kederimizi ve umudumuzu dile getiren bir gönül eri, bir halk ozanıydı."

“Onun Sesi ve Sanatı Asla Unutulmayacak”

Milletvekili Şan, Kahtalı Mıçe’nin yalnızca sesiyle değil, yardımseverliği, dostluğu ve memleket sevgisiyle de hatırlanacağını belirterek, sanatçının halkın hafızasında unutulmaz bir iz bıraktığını vurguladı:

"Onun sesi, hepimizin çocukluğuna, gençliğine, anılarına kazınmış bir mirastır. Yüreğindeki samimiyet, insan sevgisi ve memleketine olan bağlılığı asla unutulmayacaktır. O, Adıyaman’ımız için büyük bir değerdi."

"Bizler onu sadece sesiyle değil, yardımseverliğiyle, dostluğuyla ve güzel yüreğiyle hatırlayacağız. Ailesine, sevenlerine ve tüm Adıyaman’a başsağlığı diliyorum. Saygıyla selamlıyorum."

Kahtalı Mıçe’nin vefatı, Adıyaman’da büyük bir üzüntüyle karşılanmış ve düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı. Sanatçının halk üzerindeki etkisi ve eserleri, Türk halk müziğinde önemli bir miras olarak yaşamaya devam edecek.

Kaynak : PHA