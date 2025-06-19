Milletvekili Şan, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincik ilçemizi ziyareti sırasında bizzat verdiği talimat doğrultusunda, bölgenin en önemli ulaşım projelerinden biri olan bu yolların yapım süreci başlamıştır,” ifadelerini kullandı.

Projeyle birlikte bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini vurgulayan Şan, yeni yol güzergâhlarının hem Adıyaman merkezle hem de Malatya ile olan bağlantıyı daha hızlı ve güvenli hale getireceğini belirtti. Yol standartlarının yükseltilmesi sayesinde trafik güvenliğinin artacağını ve ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalacağını söyledi.

Şan, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve projenin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak : PHA