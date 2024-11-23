Mesajında, öğretmenlerin ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Şan; "Öğretmenlerimiz, fedakarlıkları ve sevgi dolu tutumlarıyla geleceğimizin mimarlarıdır. Onların bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyada en değerli yatırımın insana ve eğitime olan yatırım olduğuna vurgu yapan Milletvekili Şan;

"AK Parti olarak iktidarda olduğumuz 23 yıl boyunca ülkemizde en büyük bütçeyi eğitime ayırdık. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için eğitim altyapımızı güçlendirip, okullarımızı günümüzün modern eğitim araç ve gereçleri ile donattık. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali olan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da hayata geçirdik" dedi.

Eğitimin, sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda değerler yetiştirmek olduğunu belirten Milletvekili Şan ; "Öğretmenlik mesleği, sabır, özveri ve hoşgörü isteyen kutsal bir görevdir. Bizler de AK Parti olarak, öğretmenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için sürekli çaba gösterdik. Eğitim alanında pek çok reform gerçekleştirerek, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmalarının önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şan, öğretmenlerin hak ettiği değeri görmeleri gerektiğini belirterek mesajını şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimizin emekleri sayesinde ülkemiz daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyecektir. Bu vesileyle, mesleğini icra ederken şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Anadolu’nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Kaynak : PHA