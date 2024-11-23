Varol mesajında, fedakarlığın ve sevginin timsali, eğitim öğretim sisteminin taşıyıcı sütunu öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü yürekten kutladığını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin sadece eğitim, öğretim süreciyle edilen bilgilerin öğretim süreciyle sadece öğrencilere anlatmak olmadığını ifade eden Varol, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesi öğretmenlerin çaba ve gayretlerine bağlıdır. Fedakâr öğretmenlerimizden beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeleridir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bugünün başarılı devlet insanları, bilimde ve fikir hayatında dünyaya yön veren kişileri dünün başarılı eğitimcilerinin eseridir.

Sevgili Öğretmenlerimiz; Cumhuriyetimizin 101. yılını geride bıraktığımız bu şan ve şeref dolu günlerde, ülkemizi nice yüzyıllara ulaştıracak olan sizlersiniz. Şevkiniz bol, azminiz kavi olsun. Yaptığınız her iş, söylediğiniz her söz huzura, rikkate, erdeme ve hakikate yol açsın.

Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yâd ediyorum.”

Kaynak : PHA