Kâhta'ya Ağır Ceza Mahkemesi ve Açık Cezaevi Talebi

Milletvekili Şan, görüşmede Kâhta Adliye Sarayı bünyesinde bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması ve Kâhta’ya Açık Cezaevi yapılması taleplerini Adalet Bakanı Tunç’a iletti. Ayrıca, Adıyaman’daki personel eksikliği konusunu da gündeme getiren Şan, adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi için destek istedi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde yürütülmesi planlanan adalet altyapı projeleri üzerine detaylı istişarelerde bulunduklarını belirten Şan, Bakan Tunç’un Adıyaman’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Tarım Mükemmeliyet Merkezi’nde Mahkumlar Çalıştırılacak

Ziyarette, Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nin Adalet Bakanlığı ile iş birliği yaparak mahkumların istihdam edileceği bir üretim alanına dönüştürülmesi konusu da ele alındı. Bu kapsamda, badem ve kuru meyve işleme süreçlerinde mahkumların çalıştırılması yönünde projeler masaya yatırıldı.

"Adıyaman'a Yönelik Destekler Sürecek"

Milletvekili Şan, Bakan Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmenin Adıyaman’da adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şehrin ihtiyaçlarının karşılanması adına desteklerin süreceğini belirtti. Bu ziyaretin, ildeki adalet altyapısına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak : PHA