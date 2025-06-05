AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt’tan Kurban Bayramı Mesajı: “Adıyaman’ı yeniden inşa ederek hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

"Bu Bayram da Buruk Geçiyor Ama Dayanışmamız Sürüyor"

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın büyük kayıplar yaşadığını hatırlatan Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman olarak 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketinde ağır bir yara aldık. Tarihimizin en yıkıcı afetlerinden biri olan bu büyük felakette birçok hemşehrimizi kaybettik, şehir olarak çok acılar çektik. Bu yıl Kurban Bayramı’nı maalesef yine buruk bir şekilde karşılıyoruz. Ancak biliyoruz ki bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel zamanlardır. İnşallah bu bayram, yaşadığımız acıların bir nebze olsun hafiflemesine vesile olacak. Deprem konutları teslim edilen hemşehrilerimizi yeni yuvalarında ziyaret ederek bayramlaşacağız.”

“Adıyaman’ı Yeniden İnşa Etmek İçin Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurt, Adıyaman’ın yeniden imarı için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü vurguladı:

“Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla sahada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bakanlarımız, valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte Adıyaman’ımızı yeniden inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte başta Murat Kurum olmak üzere tüm bakanlarımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman’ı yeniden barışın, huzurun ve kardeşliğin şehri olarak ayağa kaldıracağız.”

"Kaybettiklerimizi Unutmayacağız, Umudu Yaşatacağız"

Mesajının sonunda tüm Adıyamanlılara ve Türkiye halkına bayram tebriğinde bulunan Kurt, depremde yaşamını yitiren vatandaşları da rahmetle andı:

“6 Şubat’ta yaşadığımız bin yılın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu zor zamanları, birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağız. Kurban Bayramı’nın milletimizin kenetlenmesine, dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.”

Kaynak : PHA