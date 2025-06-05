İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesinin ardından Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yoğun dumanın etkili olduğu alanlarda ekipler hızlı ve koordineli bir şekilde müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Vatandaşlar da Seferber Oldu

Yangına sadece itfaiye değil, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale etti. Tarımsal ilaçlamada kullanılan sırt pompasına su dolduran bir vatandaşın yangın bölgesine doğru koştuğu anlar kameralara yansıdı. Dayanışma ruhunu yansıtan bu görüntü, çevredeki yurttaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İndere’de Deprem Konutları Yükselmeye Devam Ediyor

Yangının yaşandığı bölge olan İndere, aynı zamanda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından inşasına başlanan kalıcı konut projelerinin merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan projede, Adıyaman’ın en büyük konut dönüşüm alanlarından biri olan İndere’de binlerce konut etaplar halinde teslim edilmeye başlandı.

Konutların büyük çoğunluğu tamamlanırken, altyapı ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatı alanlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Hem afetzedelerin güvenli konut ihtiyacının karşılanması hem de kentteki sosyal dokunun yeniden inşası açısından önemli rol oynayan bu bölgede yaşanan yangın, dikkatli bir müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kaynak : PHA