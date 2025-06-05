Toplamda 3.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen park; yeşil alanları, spor ve oyun sahaları, dinlenme ve sosyal yaşam alanlarıyla mahalle sakinlerine yeni bir nefes alma noktası olacak.

Spor ve Sosyal Donatılarla Donatıldı

Modern şehir parkı anlayışıyla tasarlanan Sümer Park’ta basketbol sahası, çocuk oyun alanları, açık hava fitness ekipmanları, koşu ve bisiklet parkurları gibi spor alanlarının yanı sıra, çatılı piknik masaları, geniş oturma meydanı ve araçlar için otopark alanı da yer alıyor.

Açılış Saat 19.00’da Eski Besni Caddesi Üzerinde

Parkın açılış töreni, bugün saat 19.00’da Eski Besni Caddesi üzerinde yapılacak. Tüm vatandaşlara açık olan etkinlikte mahalle halkının yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Başkan Tutdere: “Bu park mahalle kültürünü büyüten bir yaşam alanı olacak”

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sümerevler Mahallemizin tam kalbine nefes olacak, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, komşularımızın bir araya geleceği çok güzel bir alanı bugün hep birlikte hizmete açıyoruz. Bu park, sadece oyun ve spor alanı değil; aynı zamanda mahalle kültürünü, birlikteliği ve paylaşımı büyüten bir yaşam alanı olacak. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi bu güzel buluşmaya bekliyoruz.”

Adıyaman Belediyesi’nin kent yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri kapsamında hayata geçirilen Sümer Parkı, yaz aylarında vatandaşların vakit geçirebileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Kaynak : PHA