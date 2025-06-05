Şehitliklerde dualar, karanfiller ve hüzün

Ziyaretlerin ilk durağı Adıyaman Şehitliği ve 6 Şubat Deprem Şehitliği oldu. Şehit kabirlerine karanfiller bırakılırken, tüm protokol üyeleriyle birlikte şehitler için dualar edildi. Başkan Tutdere, "Bayramlar, millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirdiğimiz günlerdir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kalbimizde her zaman canlıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerine moral ziyareti

Şehitlik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Evi’ni ziyaret eden protokol heyeti, görev başındaki güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Başkan Tutdere, güvenlik güçlerine hitaben, “Fedakârlıkla görev yapan tüm güvenlik personelimizin bayramını tebrik ediyor, huzur ve güvenliğimiz için yürüttükleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Depremzede ve şehit aileleri unutulmadı

Bayram ziyaretleri kapsamında 6 Şubat depremlerinde eşi, çocukları ve torunlarını kaybeden Abuzer Çelik ile şehit Piyade Er Sabri Bayır’ın ailesi de evlerinde ziyaret edildi. Başkan Tutdere, ziyaretlerde vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettiren ifadelerle destek oldu:

“Acılar paylaştıkça azalır. Bu zor günlerde yanınızda olmaya, her koşulda destek vermeye devam edeceğiz.”

Toplumsal dayanışma ve birlik mesajı

Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen ziyaretlerle, hem şehit ailelerinin hem de vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Tutdere ve protokol üyeleri, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramın manevi iklimine uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretler, kamuoyunda da takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA