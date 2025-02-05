Toplum Yararına Çalışanlar Derneği Başkanı Güner Kuzu, Milletvekili İshak Şan, Ankara İl Sağlık Müdürü ve Adıyaman İl Sağlık Müdürü’ne Yusuf Ali Yalçın’ın nakil sürecine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kuzu yaptığı açıklamada, “Sayın vekilimiz İshak Şan başta olmak üzere, Ankara İl Sağlık Müdürümüze ve Adıyaman İl Sağlık Müdürümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık durumu nedeniyle ileri tedaviye ihtiyacı olan Yusuf Ali Yalçın, Milletvekili İshak Şan’ın girişimleriyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi sürecine başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kuzu, vekil ve sağlık yetkililerinin süreci yakından takip edeceğini belirtti:

“Sayın vekilimiz İshak Şan ve Ankara İl Sağlık Müdürümüz, Yusuf Ali Yalçın’ın tüm tedavi süreciyle birebir ilgileneceklerini ifade ettiler. Kendilerine minnettarız.”

Minik Lösemi Hastasına Moral Ziyareti

Milletvekili İshak Şan, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile birlikte Ankara Etlik Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde tedavi gören minik lösemi hastasını ziyaret etti.

Ziyarette, Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı da hazır bulundu. İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, minik hastanın tedavi sürecinin yakından takip edileceğini belirterek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili İshak Şan, Galatasaray taraftarı olan minik hastaya forma hediye ederek moral verdi. Şan, tedavi sürecinde çocukların ve ailelerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında, Milletvekili Şan ve İl Sağlık Müdürü, serviste tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, hastaların moralini yükseltmek için desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Şan, yaptığı açıklamada “Sağlık sorunları yaşayan her vatandaşımızın yanındayız. Tedavi süreçlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hastalar İçin Seferberlik

Sağlık yetkilileri, hem Yusuf Ali Yalçın’ın hem de palyatif bakım servisinde tedavi gören hastaların süreçlerinin yakından takip edileceğini belirterek, hastalar ve aileleriyle dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Milletvekili İshak Şan’ın hastalarla birebir ilgilenmesi ve sağlık yetkilileriyle koordinasyon halinde olması, toplumda büyük takdir topladı. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına bu tür desteklerin önemine vurgu yapan yetkililer, tedavi sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Kaynak : PHA