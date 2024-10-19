Şan, muhtarların vatandaşların taleplerini doğrudan ileten ve çözüm arayan önemli şahsiyetler olduğunu ifade etti.

“Muhtarlarımız Yerel Yönetimlerin Temsilcileridir”

Milletvekili İshak Şan, mesajında şunları söyledi: "Bugün, yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin ve köylerimizin en yakın temsilcileri olarak, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan ileten, çözüm yollarını arayan ve yerel yönetimler ile halk arasında köprü görevi gören önemli şahsiyetlerdir. Onların özverili çalışmaları, toplumsal huzurun ve demokrasimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır."

“Toplumsal Dayanışmaya Katkı Sağlıyorlar”

Muhtarların yerelde devletin temsilcileri olduğunu hatırlatan Şan, onların halkın güven ve desteğini kazanan, bulunduğu bölgelerde sorunları çözüme kavuşturmak için büyük özveriyle çalışan kişiler olduklarını ifade etti. Şan, "Devletin eli, gözü ve kulağı olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk elden karşılayan muhtarlarımız, demokrasimizin yerel dinamiklerinin güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlamaktadır. Onların gayretleri sayesinde mahalle ve köylerimiz daha yaşanabilir hale gelmektedir." dedi.

“Muhtarlarımıza Teşekkür Ediyoruz”

Muhtarların çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Şan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte, daha güçlü ve huzurlu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz."

Milletvekili Şan, muhtarların halkla devlet arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü ve görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini vurgulayarak, yerel yönetimlerdeki rollerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA