Belediye Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği konusunda farkındalık kazandırmak için "Patibulans" adlı hayvan ambulansını tanıtarak çocuklara yönelik özel etkinlikler gerçekleştiriyor.

"Sümer Anaokulu’nda Bilgilendirme Etkinliği"

Son olarak Sümer Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara, hayvanların insanın can dostları olduğu anlatılarak, onlara zarar verilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yaralı hayvanlara nasıl yardım edilebileceği ve hangi acil numaraların aranması gerektiği gibi önemli bilgiler de öğrencilere aktarıldı.

Başkan Tutdere: “Hayvan Sevgisi Geleceğe Yatırımdır”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinliğin amacının çocuklara sokak hayvanlarıyla ilgili bilinç kazandırmak olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Adıyaman Belediyesi olarak, hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamanın önemine inanıyoruz. Çocuklarımızın hayvanları sevmesi ve onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmesi, toplumumuzun geleceği açısından büyük bir kazanç. ‘Patibulans’ projemizle hem sokak hayvanlarına destek oluyor hem de halkımızı bilinçlendiriyoruz. Hayvan dostlarımızla birlikte daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Anaokulu Müdürü'nden Teşekkür"

Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya ise etkinlikten dolayı Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Adıyaman Belediyesi’nin veteriner ekipleri sayesinde çocuklarımız, hayvan sevgisi konusunda önemli bir bilinç kazandı. Patibulans aracıyla hayvanların nasıl korunması gerektiği öğrencilere aktarıldı. Bu farkındalık etkinliği için Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi’nin bu tür etkinliklerinin kentin farklı okullarında da düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA