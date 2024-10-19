02 AEF plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde olan 07 AKE 564 plakalı araç sürücüsü, Atatürk caddesine dönüş esnasında çarpıştı. Kazada etkilenen ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü kısa süreliğine baygınlık geçirdi, olay yerinde bulunan vatandaşların ilk müdahalesi sonucu kendine gelen kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine trafik şube ekipleri sevk edilirken, Atatürk caddesi girişi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA