AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal da katıldı.

Görüşmede, kent genelinde yürütülen hizmetler, kırsal kalkınma projeleri ve devam eden yatırımlar ele alındı.

Milletvekili Hüseyin Özhan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 'Adıyaman İl Genel Meclis Başkanımız Sn. Mehmet Kılınç'ı, teşkilat mensuplarımızla birlikte ziyaret ettik. Şehrimizin dört bir yanına ulaştırılan hizmetler, kırsal kalkınma projelerimiz ve devam eden yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve Adıyaman'ımız için sergiledikleri özverili çalışmalar için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak : PERRE