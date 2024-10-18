Muhtarların mahalle ve köylerin sesi olduğunu vurgulayan Alkayış, onların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ve demokrasinin işleyişinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

"Muhtarlar, Devletle Halk Arasında Köprü Görevi Görüyor"

Vatandaşların devlete ulaşmak için ilk başvurdukları kişi olan muhtarların önemine dikkat çeken Alkayış, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın devlete ulaşabilmelerinde ilk adımı oluşturan muhtarlarımız, halkın sorunlarının en üst mercilere iletilmesinde ve demokrasimizin kesintisiz olarak işlemesinde çok önemli bir konumda yer almaktadırlar. Muhtarlarımız, vatandaşlar ile idareciler arasında bir köprü görevi üstlendikleri için hem vatandaşlarımızın hem de idarecilerimizin muhtarlıklara olan ihtiyacı azımsanmayacak kadar yüksektir.”

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Muhtarlık Kurumuna Verdiği Değer Büyük"

Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık kurumuna verdiği öneme de değindi. Muhtarların özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığını belirten Alkayış, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Muhtarlar Buluşması toplantılarıyla muhtarlık kurumu yeniden önem kazanmaya, kamuoyundaki gerçek yerini ve değerini bulmaya başlamıştır" dedi.

"Muhtarlar, Demokrasimizin Kilit Noktasında"

Muhtarların, Türkiye'nin doğrudan demokrasi sisteminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Alkayış, şunları söyledi: “Türkiye; kendi muhtarlarını, belediye başkanlarını, milletvekillerini ve Cumhurbaşkanını doğrudan seçebilme hakkına sahip, en gelişmiş demokrasilerden biridir. Muhtarlarımız, bu sistemde yerine getirdikleri görevler bakımından âdeta kilit rol oynamaktadırlar.”

"Muhtarlarla Eşgüdüm İçinde Çalışıyoruz"

Hükümet olarak muhtarlarla yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Alkayış, "Muhtarlarımızın talepleri bizler için en öncelikli konumdadır. Onlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyor, yaptığımız her faaliyette kendilerini birer paydaş olarak görüyoruz. Bu güçlü bağı daha da sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

Alkayış, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarları tebrik ederek, Adıyaman’daki tüm mahalle ve köy muhtarlarına selamlarını iletti ve onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PHA