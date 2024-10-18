Programda, özellikle kadınlar ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Tutdere, Adıyaman’daki kreş projeleri için destek çağrısında bulundu.

Kreş Projeleri ile Kadınlar ve Çocuklar Desteklenecek

6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da büyük bir yıkıma neden olduğunu belirten Başkan Tutdere, deprem sonrası en çok etkilenen kesimlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. "Deprem sonrası konteynerlerde yaşamaya devam eden annelerin sosyal hayata karışma sorunları var. Çocuklarını bırakacak güvenli alanlar bulamıyorlar," diyen Tutdere, belediye olarak her mahalleye bir kreş açmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu projeyle hem annelerin işlerine dönebilmesi hem de çocukların güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amaçlanıyor.

Kreş Kampanyasına Destek Çağrısı

Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin yalnızca kreş ve gündüz bakımevleri için bir yardım hesabı açtığını ve gerekli izinlerin Adıyaman Valiliği’ne iletildiğini belirtti. İzinlerin alınmasının ardından kampanyanın geniş çapta duyurulacağını söyleyen Başkan Tutdere, "Tüm hayırseverleri Adıyaman’daki kreş kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum. Bu projelerle kadınlarımız ve çocuklarımız için umut ışığı oluşturmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya da, kanal olarak kreş projesine destek vereceklerini açıkladı.

"Depremzede Çocuklara Makamı Devrediyoruz"

Tutdere, depremde ailesini kaybeden çocuklar için de önemli bir uygulama başlattıklarını duyurdu. "Öksüz çocuklarımız var. Onları makama alıyoruz, isteklerini dinliyoruz ve taleplerini yerine getiriyoruz" diyen Tutdere, ilk olarak Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Muhammed Ali Durmuş’un park talebini karşıladıklarını belirtti.

Sosyal Destek Programları Devam Ediyor

Başkan Tutdere, deprem sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden binlerce aileye sosyal destek sağlandığını da ifade etti. Sosyal marketler ve kent lokantası gibi hizmetlerle halkın yanında olduklarını söyleyen Tutdere, emeklilere yönelik açılan çay evinde de emeklilerin rahatça vakit geçirebildiğini belirtti.

Adıyaman’da Büyük İnşaat Süreci Başladı

Adıyaman’ın altyapısının yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Tutdere, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin döşenmesi gibi projelerin devam ettiğini belirtti. 170 kilometrelik içme suyu hattının tamamlandığını söyleyen Tutdere, 2025 yılına kadar altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanacağını vurguladı.

"Adıyaman’ın Geleceği İçin Çalışıyoruz"

Adıyaman’ın hem sosyal hem de fiziksel olarak yeniden inşası için kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Tutdere, şehrin yeniden ayağa kalkması için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını söyledi. 39 bin konut inşa edileceğini ifade eden Tutdere, Adıyaman’ın Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri haline geldiğini belirtti.

"Adıyaman’a Destek Çağrısı"

Programın sonunda Başkan Tutdere, tüm hayırseverleri ve sanatçıları Adıyaman’a destek vermeye ve şehri ziyaret etmeye davet etti. "Adıyaman halkının, çocuklarının, kadınlarının gerçekten desteğe ihtiyacı var. Herkesi Adıyaman ile dayanışmaya çağırıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA