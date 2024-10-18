Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 147’si tutuklandı. Ayrıca çete lideri Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Operasyon: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye ait çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 9 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu ve yüksek miktarda döviz ile Türk Lirası bulundu.

100 Farklı Saldırıya Karıştılar

Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonun ardından, çalıntı araçlar ve kasklı motosikletler kullanılarak gerçekleştirilen 100 farklı saldırıya karışan şüpheliler hakkında çok sayıda suçlamada bulunuldu. Gözaltına alınan şüphelilere "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu imali ve ticareti, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve mala zarar verme" gibi suçlardan işlem yapıldı.

147 Şüpheli Tutuklandı, 19 Kişi Adli Kontrol Altına Alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, 147 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 19 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Tutuklananlar arasında, çete lideri Barış Boyun'un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA