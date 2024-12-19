Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda TBMM ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Alkayış, deprem bölgesindeki kadınlar ve çocuklara yönelik yürütülen psiko-sosyal destek projelerine de dikkat çekti.

"Bakan Göktaş’ın İlk Ziyareti Adıyaman’a Olmuştur"

Konuşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek başlayan Milletvekili Alkayış, "Sayın Bakanımız, depremden sonraki ilk ziyaretini Adıyaman’a gerçekleştirdi. Bu ziyaret, halkımıza moral ve motivasyon açısından önemli katkılar sağladı" dedi. Deprem felaketinin Adıyaman’da büyük fiziksel yıkımlara neden olduğunu belirten Alkayış, barınma ve psiko-sosyal desteğin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu süreçte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konteyner kentlerde yaşayan kadın ve çocuklara özel ilgi gösterdiğini ifade eden Alkayış, "Bakanlığımızın gayretleri çok kıymetlidir. Kadın ve çocuklara yönelik destekler, toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından biri olmuştur" dedi.

"Konteyner Kentlerden Kalıcı Konutlara Geçiş Başladı"

Alkayış, depremzedelerin konteyner kentlerden kalıcı konutlara veya yerinde dönüşümle inşa edilen evlerine taşınmaya başladığını belirterek, "Bakanlık, kadın ve çocukların yaşama ve eğitim şartlarını iyileştirmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Bu çabanın sonuçlarını sahada net bir şekilde görebiliyoruz" dedi. Yardımların öncelikli olarak kadınlara ve çocuklara ulaştırıldığını söyleyen Alkayış, barınma, gıda ve temel ihtiyaçların hızla karşılandığını aktardı.

"Senlik-Benlik Anlayışı Değil, 'Biz' Bilinciyle Hareket Ediyoruz"

Mevzuatın gereklilikleri ile sahadaki ihtiyaçların her zaman örtüşmediğine dikkat çeken Alkayış, "Bakanlığımız, sahadaki gerçeklerle uyumlu çözümler üretmekte ve engelleri aşmaktadır. Bu süreçteki desteklerin kadınlarımız ve çocuklarımız için ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük" dedi. Alkayış, AK Parti’nin kadın hakları konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Senlik-benlik anlayışı yerine 'biz' bilinciyle hareket ediyoruz. Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız, kadın hakları konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kadın Haklarını Korumak İçin Mücadeleyi Sürdüreceğiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, kadın haklarını savunma ve farkındalığı artırma amacıyla mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Alkayış, kadınların ve çocukların daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için yoğun bir gayret gösterildiğini ifade etti. Alkayış, "Aile yapısının temeli olan kadınların haklarını korumak ve güçlendirmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA