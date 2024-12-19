Ziyaret çerçevesinde okul yönetimi ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Seyhan, eğitimde başarı seviyesini artırmaya yönelik çözüm önerilerini masaya yatırdı. Öğretmenlerin talep, istek ve önerilerini dinleyen Seyhan, okuldaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere Yakından İlgi

Toplantının ardından sınıfları ve atölyeleri gezen Kaymakam Seyhan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden ve eğitim süreçleriyle ilgili sorular soran Seyhan, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Seyhan’ın okul ziyaretine ilişkin açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, “Sayın Kaymakamımızın okulumuzu ziyaret etmesi, eğitim sürecine verdiği desteğin göstergesidir. Bu tür ziyaretler, öğretmenlerimizin motivasyonunu artırırken öğrencilerimize de moral oluyor” dedi.

Eğitimde başarı seviyesinin artırılması için önerilerin tartışıldığı toplantının ardından, öğretmen ve öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirileceği ve iyileştirme çalışmalarının yapılacağı kaydedildi. Kaymakam Seyhan’ın bu tür ziyaretlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA