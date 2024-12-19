Alınan bilgiye göre, Otoyol Jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti takibe aldı.

Kamyoneti Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişelerinde durduran ekipler, kamyonette yaptıkları incelemede, çok sayıda teneke içerisinde faturası bulunmayan ürün tespit etti.

Jandarma ekipleri, durumu Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen diğer ekipler de tenekelerin içindeki ürünü inceledi ve tenekelerde etiketi ve faturası bulunmayan 2 ton bal şurubu olduğunu tespit etti.

Ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para uyguladı.

Kaynak : PHA