Alınan bilgiye göre, Otoyol Jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti takibe aldı.

Kamyoneti Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişelerinde durduran ekipler, kamyonette yaptıkları incelemede, çok sayıda teneke içerisinde faturası bulunmayan ürün tespit etti.

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Jandarma ekipleri, durumu Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen diğer ekipler de tenekelerin içindeki ürünü inceledi ve tenekelerde etiketi ve faturası bulunmayan 2 ton bal şurubu olduğunu tespit etti.

 Ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para uyguladı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss