“Farklılıklarımızla bin yıldır kardeşçe yaşıyoruz”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Ali Önat, Adıyaman’ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerin iç içe barış ve hoşgörüyle yaşadığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu topraklarda bin yıldır kardeşlik duygularıyla yaşıyoruz. Adıyaman’ın kadim kültürü, farklılıkları bir arada yaşatma konusunda hepimize örnek olmalıdır” dedi.

“Her vatandaşın inancı bizim için kıymetlidir”

Cemevi’nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Önat, inanç özgürlüğünün evrensel bir hak olduğuna dikkat çekerek, “Bizim anlayışımızda insanı insan olduğu için sevmek esastır. Ayrımcılığa değil, birliğe inanıyoruz. Adıyaman’ın her ferdi, her inancı bizim için kıymetlidir. Toplumsal huzurun ve barışın temel taşı da bu yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

“Genel Başkanımızın Hacıbektaş’taki adımı ilham kaynağıdır”

Başkan Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa ettirdiği Cemevi’ne de atıfta bulunarak, bu yapının Türkiye’de hoşgörü ve kültürel birlik açısından önemli bir adım olduğunun altını çizdi. “Sayın Genel Başkanımızın Hacıbektaş’ta inşa ettirdiği ve Alevi-Bektaşi kültürüne duyulan saygının bir sembolü olan Cemevi, hoşgörünün somut bir örneğidir. Bu yaklaşım, Adıyaman’da da birliğin güçlenmesine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

“Gönül köprüleri toplumsal huzura katkı sunuyor”

Cemevi Başkanı Hasan Çalış ve Dede Mehmet Ali Tutal ise MHP heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin toplumdaki önyargıları kırma ve kardeşlik bağlarını pekiştirme açısından önem taşıdığını ifade ettiler. “Bu tür gönül köprüleri, Adıyaman’daki toplumsal huzura katkı sunuyor. Farklı kesimlerin birbirine yaklaşması, empati kurması ve ortak bir zeminde buluşması hepimiz için değerlidir” değerlendirmesinde bulundular.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA