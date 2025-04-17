Milletvekili Şan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette hastane yetkililerinden ve doktorlardan Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Şan, Önder’in sağlık sorunlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, “TBMM Başkanvekilimiz, kıymetli hemşerimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldık. Sırrı Bey’in rahatsızlığı sebebiyle çok derin bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

“Meclise renk katan, siyaseti yumuşatan bir isim”

Sırrı Süreyya Önder’in siyasi hayatındaki diyalog ve mizah yönüne dikkat çeken Milletvekili Şan, “Kendisi aynı zamanda hemşehrimiz, meclise renk katan bir simadır. TBMM'nin en gergin anlarında yaptığı espriler ve gösterdiği anlayış, son dönemde gerginleşen siyaseti yumuşatan bir tutum sergilemiştir. Başkanvekilimize bir kez daha acil şifalar diliyor, en kısa sürede ailesine, sevenlerine ve meclise sağlıkla kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye hedefimiz başarıya ulaşacaktır”

Açıklamasında Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Şan, Sırrı Süreyya Önder’in bu süreçteki yapıcı katkılarını hatırlatarak, “Sayın Sırrı Süreyya Önder’in, önemli katkılar sunduğu ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizin başarıyla sonuçlandığını sağlıklı bir şekilde görmesini de yürekten diliyorum” dedi.

Milletvekili Şan’ın açıklaması, siyasi farklılıklara rağmen insani dayanışmanın ve demokratik diyalog ortamının önemine işaret eden bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA