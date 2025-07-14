‘O gün bizi yalnız bırakanlar, bugün kıyameti koparıyor’

Aslancan açıklamasında, geçmişte MHP'nin çözüm süreci karşısında dimdik durduğunu hatırlatarak, o dönem partilerine yöneltilen eleştirileri ve yalnız bırakılmalarını şu sözlerle hatırlattı:



“Milliyetçi Hareket olarak yıllar önceki açılım sürecinin bütün zorluğunu ve tepkisini herkesten çok biz göğüsledik. Fakat o günlerde hiçbir şekilde yanımızda olmayanlar, kafasını kuma gömenler ve ‘ne istiyorsunuz, analar ağlasın mı?’ diye bizi suçlayanlar, bugün koşulsuz ve şartsız silah bırakılınca kıyamet koparıyor.”



‘Liderimiz Bahçeli’nin başlattığı sürecin arkasındayız’

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinin partilerinin iradesiyle ve devlet aklıyla şekillendiğini belirten Selçuk Aslancan, bu sürecin eza ve cefasını da göğüslemeye hazır olduklarını belirtti:



“Geldiğimiz noktada Liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin de bütün eza ve cefasını göğüslemeye biz yine hazırız.”



‘Yeter ki terör bitsin, kan dursun’

Aslancan, açıklamasının sonunda birlik, huzur ve güçlü Türkiye hedeflerine vurgu yaparak, sürecin milletin menfaatleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini belirtti:



“Yeter ki terör bitsin. Yeter ki kan dursun. Yeter ki Lider Ülke Türkiye Yüzyılı heba olmasın. Bu yolda devletimizin, milletimizin yanındayız.”

Kaynak : PHA