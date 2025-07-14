Ağıralioğlu, basın toplantısında hükümetin terörle mücadele politikasında yaşanan değişimi sert ifadelerle eleştirerek, “Siz geçen seçim tam tersini söylüyordunuz. Sizin hislerinize Öcalan düştü. Bizim hislerimize tabuta sığmayan binlerce kahraman” dedi.



‘Devleti 30 silaha kurban ettiniz’

Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri, PKK’lıların silahlarını imha ettiği törende yer alan görüntülere ilişkin değerlendirmesi oldu. Süleymaniye’nin Dukan ilçesinde gerçekleştirilen bu töreni “tarihe kara bir leke” olarak niteleyen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Kova içine koydukları 30 tane silahla, 45 yıllık devlet mücadelesini rezil ettiniz. Öcalan’ın son görüntüsünü arka fonda gösterdiniz, mağaralardan çıkardığınız yaşlanmış katillere mikrofon uzattınız. Bu bir teslimiyettir, ihanettir.”



‘Altılı masanın altındaki yedinci ayak sizmişsiniz’

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti ile ilgili açıklamasını da eleştirerek, daha önce HDP üzerinden yapılan muhalefet eleştirilerinin artık kendi saflarına döndüğünü savundu:



“Altılı masanın altında HDP var diyenler şimdi DEM ile aynı hizaya geçmiştir. Meğer yedinci ayak sizmişsiniz. Görünüyor ki devleti beraber planlıyorsunuz. Bu ortaklık şehit ailelerini, gazileri, milletin vicdanını hiçe saymaktır.”



‘PKK’yı Kürtlerin temsilcisi yaptınız, bu sizin kabahatinizdir’

PKK’nın Kürt halkının temsilcisi olarak lanse edilmesine şiddetle karşı çıkan Ağıralioğlu, bu durumun iktidarın politikası sonucu ortaya çıktığını öne sürdü:



“Öcalan kimdir ki Kürtlerin temsilcisi olsun? 132 Kürt kızıyla ilgili tecavüz dosyası var. Dağlarda iç infazlarla yok edilen Kürtlerin hesabını kim verecek? Kürt kardeşlerimizi PKK’ya kaptırmadık, şimdi Netanyahu’ya da kaptırmayacağız.”



‘Güneydoğu’da haraç kesmeye başlayacaklar’ uyarısı

Ağıralioğlu, silah bırakan örgüt üyelerinin topluma entegre edilmesi yönündeki politikaları da eleştirerek, yeni güvenlik tehditleri konusunda hükümeti uyardı:



“Dağdan inecek bir sürü it var. Bunlar mesleksizlikle iş adamlarına, esnafa musallat olacak. Güneydoğu’da haraç kesmeye başlayacaklar. Milletin parası kalmadı, ortaklarınıza biraz para gönderin.”



‘Terörsüz Türkiye evet, Öcalan’dan medet ummaya hayır’

Basın toplantısının ana vurgusu “terörsüz bir Türkiye” talebi üzerine kurulsa da, Ağıralioğlu bunun PKK veya Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen bir süreçle değil, devletin kararlı tutumuyla sağlanabileceğini söyledi:



“Terörsüz Türkiye evet. Ama Öcalan’dan medet ummaya hayır. Bu millet boşa mı öldü? Madem konuşarak oluyordu, neden 40 yıldır konuşmadınız? Madem Öcalan vizyonerdi, neden binlerce evladımızı kaybettik?”



‘Siz tarafınızı seçtiniz, biz de seçtik’

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'derdimiz bir' sözlerine atıf yaparak, iktidarın safını seçtiğini, kendilerinin de milletin safında yer alacaklarını şu sözlerle ifade etti:



“Siz tarafınızı seçtiniz. Sizin hissenize Öcalan düştü. Bizim hissemize Cumhuriyeti korumak, bayrağı yere düşürmemek, devleti yaşatmak düştü. Sandıkta görüşeceğiz.”



‘Cumhuriyet Halk Partisi’ne çağrı: Devleti koruma zamanı’

Ağıralioğlu, CHP’ye de seslenerek üniter yapının korunması ve anayasa tartışmalarına karşı tavır alınması gerektiğini vurguladı:



“Siz devleti kuran partisiniz. Lozan’ı imzalayan, Cumhuriyeti kuran partisiniz. Devletinize, üniter yapıya sahip çıkma zamanıdır. Bugün konuşulan Osmanlı millet sistemi, Türkiye’nin milli varlığına karşı bir suikasttır.”



‘Sizi sandıkta bekliyoruz, Öcalan’ı da alın gelin’

Anahtar Parti lideri, açıklamasının sonunda iktidara yönelik seçim çağrısını sert bir dille yaptı:



“Biz sizi sandıkta milletimizle bekliyoruz. Öcalan’ı da alın gelin. Mektup da yazdırın, anayasa da yaptırın, komisyon da kurun. Yine sandıkta milletle karşılaşacaksınız. Şehit analarının gözyaşına, yetimlerin öfkesine, milletin vicdanına hesap vereceksiniz.”



‘Biz devletimizi düşman göme göme kurduk, anlaşarak değil’

Son olarak Ağıralioğlu, devletin kuruluş felsefesine ve milletin asırlık birikimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Biz devletimizi anlaşarak değil, düşman göme göme kurduk. Bugün devlet düşmanlarıyla masaya oturanlar, milletin iradesinden kaçamayacaklar. Bu milletin devleti ve bayrağı sahipsiz değildir.”

Kaynak : PHA