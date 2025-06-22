“Kahta, Milliyetçi Hareket’in karargâhıdır”

Toplantının bir buluşmadan öte bir inanç tazeleme vesilesi olduğunu ifade eden Önat, “Bugün burada sadece bir toplantı için değil, yüreği memleket sevdasıyla atan ülküdaşlarımızla bir inancı tazelemek için toplandık. Kahta teşkilatımızı Milliyetçi Hareket’in karargâhı olarak görüyoruz” dedi.

“Adıyaman’da bir millet uyanışı başlattık”

Partilerinin Adıyaman'da sadece bir siyasi yapı değil, aynı zamanda bir uyanış hareketi olduğunu dile getiren Önat, “Bu topraklarda Milliyetçi Hareket Partisi sadece oy pusulasında değil, gönüllerde yer buldu. Çünkü biz kuru sözlerle değil, inançla, samimiyetle, dava bilinciyle yürüdük” ifadelerini kullandı.

“Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde terörsüz bir Türkiye için yürüyoruz”

MHP’nin politikalarının temelinde “önce ülkem ve milletim” anlayışı bulunduğunu belirten İl Başkanı Önat, “Bizim liderimiz, Türk milletinin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli’dir. O’nun işaret ettiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle daha güçlü bir şekilde yürümeye kararlıyız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vicdanı ve iradesidir” dedi.

“Adıyaman’dan milletvekili çıkaracağız”

Ali Önat, yaklaşan seçim sürecine ilişkin iddialı açıklamalarda bulunarak, “Biz bu kutlu yolda sadece mücadele etmiyoruz, aynı zamanda kazanacağız! Adıyaman’dan Milliyetçi Hareket’in bir milletvekili çıkaracağına yürekten inanıyoruz. Ve bir kez daha söz veriyoruz: Seçildikten sonra milletine sırtını dönenlerden olmayacağız! Biz bir gün değil, her gün halkın yanında olan bir hareketiz” ifadelerini kullandı.

“Her gönle dokunacağız, her haneye ulaşacağız”

Teşkilat mensuplarına yönelik çağrıda da bulunan Önat, “Her mahallede, her evde, her genç yürekte bu ülkenin birlik umudunu alevlendireceğiz. Dava büyükse yük ağırdır. Ama omuz omuza verenler için hiçbir engel aşılmaz değildir” diye konuştu.

Toplantının sonunda, “Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene! Yaşasın Kahta, yaşasın Adıyaman, yaşasın Milliyetçi Hareket, var olsun Türk Milleti, sağ olsun Devlet Bahçeli!” sözleriyle partililerden büyük alkış aldı.

Kaynak : PHA