Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin yeniden imar ve inşa sürecinde yaşanan sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini dinledi. Vali Varol, muhtarların sahada birebir deneyimledikleri sorunları dinlemenin kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracağını belirtti.

Toplantıya katılan köy ve mahalle muhtarları tek tek söz alarak, köylerine ve mahallelerine ilişkin taleplerini dile getirdi. Eğitime, sağlığa, tarıma, altyapı ve üstyapıya, yol yapımına ve içme suyu projelerine kadar birçok konuda ihtiyaçlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Vali Varol, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek adına, vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımızla sürekli istişare içinde olacağız. Doğru tespitler ve ortak akılla, en ücra köşeye kadar kamu hizmetlerini ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA