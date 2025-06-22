Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, proje sahasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol, Kent Meydanı’nın kente yeni bir soluk kazandıracağını vurgularken, varsa mevcut aksaklıkların tespit edilerek hızla giderilmesi yönünde talimat verdi.

Kent Meydanı kapsamında şehir merkezindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltması beklenen iki katlı yer altı kapalı otopark, 1.240 kişi kapasiteli cami ve çeşitli sosyal yaşam alanları da projeye entegre ediliyor.

Vali Dr. Osman Varol, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "İlimizin çehresini değiştirecek, halkımıza nefes aldıracak nitelikte bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kent Meydanı’nın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak : PHA