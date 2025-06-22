Adıyaman Belediyesi’nin şehir genelinde hafta sonu, tatil ve bayram gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Tutdere, Örenli TOKİ bölgesinde yaşanan su sorununun debi düşüklüğünden kaynaklandığını belirtti ve ekiplerin Salı gününe kadar sorunu çözeceklerini ifade etti. Başkan Tutdere, “Özellikle Örenli bölgesindeki TOKİ konutlarına içme suyu sağlayan 3 bin tonluk deponun bulunduğu alandayız. Karadağ bölgesindeki 3 binlik ve binlik depolardan gelen suyu taşıyan Koru isale hattında yaşanan debi düşüklüğü nedeniyle Örenli TOKİ ve K13 konutlarında son haftalarda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorunu aşmak için bölgede ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Örenli TOKİ ve çevresindeki içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Tutdere, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hedefimiz, Salı gününe kadar binlik depodan Örenli TOKİ’leri besleyen 3 binlik depoya yeni bir hat çekerek su takviyesi sağlamak. Böylece K13, Örenli TOKİ ve çevresindeki içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan başta Sayın Valimiz Osman Varol olmak üzere, İl Özel İdaresi ekiplerine, Su İşleri Müdürlüğü personelimize ve tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın sorunlarını birlikte çözecek, depremin yaralarını yine birlikte saracağız. Hep birlikte yan yana durarak mutlu Adıyaman’ı inşa edeceğiz.”

Kaynak : PHA