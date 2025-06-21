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Konuya ilişkin henüz Fatih Altaylı ya da avukatlarından bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda Fatih Altaylı'nın bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Altaylı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı'nın 20 Haziran 2025 tarihinde kendi ismini taşıyan YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan “tehdit içerikli sözleri” nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yaptığı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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