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Burunçayır köyü yakınlarında Mustafa Yücel (65) idaresindeki 27 RZ 516 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yücel hayatını kaybederken, eşi Sıdıka Yücel ağır yaralandı. Yaralı eş Sıdıka Yücel ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mustafa Yücel'in cenazesi olay yeri incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

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