İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde başladı. "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla gerçekleştirilen zirveye 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katıldı.

“İsrail Bölgeyi Felakete Sürüklüyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert dille eleştirerek şunları söyledi:

“İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekûn bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır.”

Fidan, sınır tanımayan bu saldırganlığa karşı sergilenecek güçlü duruşun ve ortak adımların toplantı kapsamında ele alınacağını belirtti.

Yoğun Diplomasi Trafiği

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yoğun diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi. Erdoğan; Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelecek.

Gündem: Filistin, İran-İsrail Gerginliği ve İslam Dünyasının Sorunları

Zirve kapsamında, İsrail’in Gazze’de süren saldırılarının yanı sıra İran’a yönelik hava saldırıları, insani krizin derinleşmesi, iki devletli çözüm perspektifi, Arakanlı Müslümanlar ve Cammu Keşmir sorunları gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği İİT toplantısında Filistin meselesi, Kudüs’ün statüsü, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve İslam karşıtlığına karşı ortak mücadele öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

İİT Zirvesine Rekor Katılım

Toplantıya 57 üye ülke, bağlı kuruluşlar ve gözlemci ülkeler dahil olmak üzere yaklaşık 1000 katılımcı katıldı. Bakan Fidan, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan dönem başkanlığını devralarak Türkiye’nin zirvedeki liderliğini resmen üstlendi.

Fidan’dan KKTC ve Suriye Vurgusu

Bakan Fidan’ın, Kıbrıs Türk halkının doğal haklarının desteklenmesi, Batı Trakya’daki Türk Azınlıklar ve Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması konularında da güçlü mesajlar verdiği öğrenildi.

Ayrıca İslam karşıtlığının küresel ölçekte yükseldiğini belirten Fidan’ın, Müslüman topluluklara yönelik ayrımcılıkla mücadele için İİT üyelerinin “tek ses” olması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Zirve İstanbul Bildirisi ile Sonlanacak

Toplantının sonunda yayımlanacak İstanbul Bildirisi ile Gazze ve Filistin başta olmak üzere, İİT’nin gündemindeki karar tasarılarının onaylanması ve kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

Kaynak : PHA