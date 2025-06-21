“Öğrencilerimizin hayalleri gerçek olsun”

Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e eşlik eden Özgür Özel, sınav sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, “Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gönüllerine göre okullara girmelerini, hayallerinin gerçek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Zeyrek’in kızı Nehir’in sınava hazırlık sürecinde yaşadıklarını da anlatan Özel, “Mimar olmak istiyor. Babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Çok da yetenekli bir kız. Ümit ederim arzu ettiği bir bölüme yerleşir” diye konuştu.

“Yaz boyunca mitinglerimiz sürecek, eylemler çoğalacak”

Özel, CHP’nin yaz boyunca mitinglerine ve siyasi eylemlerine ara vermeden devam edeceğini açıkladı. Tekirdağ’da yapılacak mitingi hatırlatarak, “Bu eylemler sonuç alana kadar devam edecek. Tutuklu arkadaşlarımız adil ve tutuksuz yargılanana kadar geri adım yok” dedi.

“CHP 230 değil, 300 milletvekili çıkarır bu zulümle”

CHP lideri, son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklama süreçlerine dikkat çekerek, parti kadrolarına yönelik baskının arttığını ancak bu baskının halk nezdinde tepkiyle karşılandığını söyledi:

“Bu zulüm millet tarafından takdir görmez, ceza görür. CHP 230 milletvekili kazanarak Meclis’e girecektiyse, şimdi 300 kazanarak girer.”

Özel, tutuklamaları eleştirerek, AK Parti iktidarını Ergenekon ve Balyoz süreçlerindeki FETÖ uygulamalarına benzetti.

“Belediye arsasındaki kuyudan para arıyorlar”

Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve yakın çevresine yönelik yürütülen adli süreçlere de sert tepki gösteren Özel, Balıkesir Edremit’te İmamoğlu ailesine ait eski bir arsanın kuyusunda yapılan aramaları “rezalet” olarak tanımladı:

“Kuyudan para bulacaklar diye belediye arsasını kazıyorlar. Kedinin fareyle oynadığı gibi biri bunlarla oynuyor. Vicdanları kuyunun dibine düşmüş.”

“İnsanların haysiyetiyle oynanıyor”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunu da değerlendirdi. Raporun şişirildiğini ve aile içi kaynaklarla yapılan yasal bir yatırımın rüşvet gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti:

“Selim, dedesinden bir ev parası, annesinden onun yarısı kadar bir para almış. Her şey belgeli, MASAK raporunda şişirme var. İnsanların haysiyetiyle bu kadar oynanır mı ya?”

“AK Parti seçmenin gözünde paspas oldu”

Siyasi baskıların halkta tepkiye neden olduğunu vurgulayan Özel, “Bu kadar zulüm olmaz. AK Partililere sesleniyorum, dönün ‘Ne oluyor?’ deyin. AK Parti seçmenin gözünde paspas oldu” dedi.

“900 günlük kampanya yapacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ofisinin açıldığını ve çok uzun soluklu bir seçim kampanyasının başladığını açıkladı:

“Tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, en inançlı, en dirençli, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Seçime 900 gün varsa, 900 gün boyunca çalışacağız.”

“Kadınlara ve çocuklara dokunmayın!”

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’lilere yönelik “zorla itiraf” çabalarının ahlaki ve hukuki bir felaket olduğunu vurgulayan Özel, özellikle kadın tutuklulara ve çocuklarına yönelik baskıya dikkat çekti:

“Tutuklu kadınların evlatları esir alınıyor. Bu, savaşta bile yapılmaz. Bu ayıptır, bu ahlaki üstünlüğün kaybıdır.”

“Bu düzen yıkılacak, yerine adalet gelecek”

Konuşmasının sonunda Özel, partililere moral verdi ve CHP’nin mücadele azmini şu sözlerle yineledi:

“Biz fiziken yoruluyoruz, ruhen bunalıyoruz ama ahlaken o kadar üstünüz ki bize bir şey olmaz. Biz bu cendereden güçlenerek çıkarız. Bu zulüm biter, bu adaletsizlik yıkılır, yerine demokrasi ve hukuk gelir.”

Kaynak : PHA