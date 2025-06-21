Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, Türkiye'de son 21 yıla dair intihar istatistiklerini içeren dikkat çekici bir rapor açıkladı. Rapora göre, 2003 ile 2024 yılları arasında Türkiye’de 71 bin 928 kişi intihar ederek hayatına son verdi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası 6 yılda 27 bin 489 kişi intihar etti”

Taşcıer, 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra intihar oranlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Rapora göre yalnızca son 6 yılda 27 bin 489 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Taşcıer, bu artışın, ekonomik kriz, sosyal bağların zayıflaması ve kamusal sorumluluğun ortadan kalkmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

“İntiharlar, ülkenin derin bir varoluşsal kriz içinde olduğunun göstergesi”

İntiharların yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını ifade eden Taşcıer, mevcut durumu “toplumsal bir yıkımın sonucu” olarak nitelendirdi. Taşcıer şöyle konuştu:

“Karşımızda cana kıymayı bireysel bir tercih olmaktan ziyade toplumsal yıkımın ana unsuru haline getiren politik bir süreç vardır. Bugün intiharlar üzerinden karşı karşıya olduğumuz bu sosyal gerçeklik, ülkenin derin bir varoluşsal kriz içinde olduğuna işaret etmektedir.”

“Ne yaşlıya güvence, ne gence gelecek bırakıldı”

Taşcıer, yaş gruplarına göre intihar artışına da dikkat çekti. 60 yaş üzerindeki bireylerdeki intihar oranlarının sosyal güvenlik sisteminin çöktüğünü, gençlerdeki intiharların ise “geleceksizlik krizini” gösterdiğini ifade etti.

“Ne emekliye insan onuruna yaraşır bir sosyal güvenlik kalkanı sunuldu, ne de gençlere tutunabilecekleri bir gelecek bırakıldı. AKP’nin inşa ettiği düzen yalnızca yoksulluk değil, çaresizlik de üretiyor.”

“İnsan onuru kamusal politikanın merkezinde değil”

CHP’li Taşcıer, intiharlar karşısında kamusal politikaların yetersiz kaldığını ve insan onurunun devlet politikalarının merkezine konulmadığını vurguladı. “İnsan onurunu merkeze almayan her iktidar, kaçınılmaz olarak yoksulluk ve çaresizlik üretir” diyen Taşcıer, AKP iktidarını bu konuda açıkça eleştirdi.

CHP'den iktidara çağrı: Sosyal devletin gereğini yapın

Gamze Taşcıer’in açıkladığı rapor, Türkiye’de intiharların arkasındaki sosyal ve ekonomik nedenleri gözler önüne sererken, CHP kanadı iktidara sosyal devlet sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Taşcıer, insan onurunu önceleyen, bütüncül ve koruyucu sosyal politikaların hayata geçirilmesini zorunlu gördüklerini belirtti.

“İntiharlar, ekonomik ve sosyal politikaların iflasının göstergesidir. Bu tabloya sessiz kalınamaz.” dedi.

Kaynak : PHA