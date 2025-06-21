Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İstanbul’da başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman coğrafyaya seslenerek Gazze’deki insani dramı hatırlattı, İsrail’in saldırgan politikalarını “haydutluk” olarak nitelendirdi ve İslam ülkeleri arasında daha fazla dayanışma çağrısında bulundu.

“Gazze’deki kardeşlerimizin acısı, bizim acımızdır”

Konuşmasına Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlileri anarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze'de şehit edilen, çoğu çocuk ve kadın 55 binden fazla kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. 128 bini aşkın yaralıya Rabbimden şifalar diliyorum” dedi. Türkiye'nin Filistin’in acısını kendi acısı gibi gördüğünü belirten Erdoğan, "Zulüm ne kadar koyu olsa da adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır" diye konuştu.

“İsrail’in saldırıları haydutluktur, İran’ın müdafaası meşrudur”

İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Yemen ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştiren Erdoğan, bu eylemlerin “haydutluk” olduğunu ifade etti. İran’ın saldırılara karşı aldığı tedbirleri ise “doğal, meşru ve hukuki” olarak nitelendirdi. Erdoğan, “İranlı kardeşlerimize taziyelerimi sunuyorum. İsrail’in terör eylemleri karşısında nefsi müdafaa meşrudur” dedi.

“Nükleer programda İsrail büyük bir riyakârlık sergiliyor”

İran’ın nükleer programı üzerine yürütülen müzakerelere atıfta bulunan Erdoğan, İsrail’in bu süreçte saldırılarla diplomatik çözümü baltalamaya çalıştığını savundu. Erdoğan, “İsrail’in nükleer silahlarla ilgili hiçbir şeffaflığı yokken, İran’a yönelik suçlamaları büyük bir riyakârlıktır” ifadelerini kullandı.

“Sykes-Picot’un yeni versiyonuna izin vermeyeceğiz”

Türkiye’nin bölgede sınırların yeniden çizilmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Yeni bir Sykes-Picot düzenine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine yönelik saldırılara karşı çıkacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Kudüs’ün tarihi statüsünün korunması gerektiğini yineledi.

“İslam dünyası tek ses olmalı, İsrail’in saldırılarına dur demeli”

Konuşmasında İİT üyelerine çağrıda bulunan Erdoğan, İsrail’in eylemlerine karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi. “Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz” diyen Erdoğan, diplomasi ve diyalog yollarının önemine işaret etti.

“İki devletli çözüm artık çok daha hayati”

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün önemini vurgulayan Erdoğan, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan’ın öncülüğünde planlanan ancak saldırılar nedeniyle ertelenen uluslararası konferansın da ilk fırsatta tertiplenmesi gerektiğini kaydetti.

“İstanbul’un kaderi Gazze’nin kaderinden ayrı değildir”

Birlik mesajı da veren Erdoğan, “İstanbul’un kaderi Şam’ın, Bağdat’ın, Tahran’ın, Kudüs’ün kaderinden ayrı değildir” dedi. Türk, Kürt, Arap, Fars, Sünni, Şii, Alevi her kimlikten Müslümanların kıblesi gibi kaderinin de ortak olduğunu belirten Erdoğan, İslam dünyasının iç ihtilaflarını çözerek ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“Suriye İİT’ye döndü, bu yeni bir dönemin başlangıcıdır”

Suriye’nin İİT’ye yeniden katılımını memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, ülkenin uluslararası topluma entegrasyonunun desteklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Suriye’ye çok boyutlu desteğini sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı, Suriye’nin milli birliğini sağlaması için tüm İslam dünyasından katkı beklediklerini ifade etti.

“UNRWA’yı destekleyeceğiz, Ankara’da temsilcilik açılacak”

Erdoğan, Filistinli mültecilere yardım eden UNRWA’ya (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) destek çağrısında bulunarak, Ankara’da ajansın temsilcilik ofisinin açılacağını ve Türkiye’nin desteğini daha görünür hale getireceğini belirtti.

“Kendi sorunlarımızı kendi irademizle çözmeliyiz”

İslam ülkelerine hitaben birlik çağrısını sürdüren Erdoğan, “Müminler ancak kardeştir. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin” ayetini hatırlattı. İslam dünyasının sorunlarını kendi içinde çözme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Aksi takdirde başkalarının çıkarlarına hizmet etmiş oluruz” dedi.

Toplantıya dair genel mesaj

Toplantının İslam dünyası için kritik bir dönemde gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, “Bu toplantıdan çıkacak mesajların etkisi tüm dünyada hissedilecektir” dedi. Toplantının Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki zulümlere karşı güçlü bir duruşa vesile olması temenni edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Rabbim yar ve yardımcımız olsun” temennisiyle sonlandırdı.

Kaynak : PHA