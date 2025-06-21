Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolu üzerinde meydana geldi.

Ulubaba Dağı eteklerinde Mehmet Özçalkap (59) idaresindeki 46 AG 354 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sabah saatlerinde yoldan geçen köylülerin fark etmesiyle ihbarla olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevke dildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan Mahmut Ayaz’ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA