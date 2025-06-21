Diyarbakır’da düzenlenen konferansa acılı anneler mesajlarıyla katıldı

“Başka annelerin yüreği yanmasın”

Konferansa katılamayan ancak duygularını yazılı olarak ileten şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Barış için destek bekliyorum. Evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Kaç bayramdır Erensiz geçiriyorum. Başka hiçbir annenin evlatsız bayram geçirmesini istemiyorum” dedi. Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün katılımcıları selamlıyorum. Sağlık sorunları yaşadığım için doktorum seyahate izin vermiyor. Bu nedenle aranızda olamadım. Ben barışa destek bekliyorum. Benim evladım şehit oldu. Başka annelerin yüreği yanmasın diye devletimizin ve milletimizin gittiği yoldan gidiyorum. Evladımın bedeninden 17 kurşun çıktı. Başka hiçbir annenin bayramlarını evlatsız geçirmesini istemiyorum. Hâlâ Eren’imden kalan tuşlu telefonu kullanıyorum. Yapmış olduğunuz bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Başka annelerin evlatlarını kaybetmesine rıza gösteremem. Barışı savunmayayım da ne yapayım?”

Uğur Kaymaz’ın annesi: “Adalet ve barış istiyoruz”

Polis kurşunlarıyla 2004 yılında babasıyla birlikte yaşamını yitiren 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz da mesajında yaşadığı acıyı ve barış beklentisini dile getirdi. Kaymaz’ın mesajı şöyle:

“Oğlumu daha 12 yaşındayken babasıyla birlikte 13 kurşunla kaybettim. İkisinin mezarına sarılarak büyüttüm acımı. Ama bu acının başka anaların yüreğine düşmemesi için buradayım. Ne Kürdistan’da ne de Türkiye'nin başka bir yerinde çocuklar öldürülmesin istiyoruz. Ne bir annenin daha yüreği yansın, ne bir çocuk daha mezarda büyüsün. Evlatlarımızı kaybettik ama umutlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bizler artık gözyaşı değil, adalet, eşitlik ve barış istiyoruz.”

Eren Keskin: “Acılar benzeyince, yüzler de birbirine benziyor”

Konferansın açılış konuşmasını yapan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İnsan Hakları Derneği’nin 1986 yılında kurulduğunu hatırlatarak, “Çatışmalı sürecin her iki tarafının acılarına tanıklık etmenin zamanı geldi” dedi. Keskin şu ifadeleri kullandı:

“İnsan Hakları Derneği olarak böyle bir toplantıyı hep yapmak istedik. Ama engellerle karşılaştık. Bugün ilk defa birbirimizin acılarına bu kadar yakından tanıklık edeceğiz ve ne kadar benzediğini göreceğiz. Bu toplantıyı bu nedenle çok önemli buluyorum. Yeni bir sürece giriyoruz. Biz her zaman silahsız çözümü savunduk. Cezaevlerindeki hasta mahpuslardan, kadına yönelik şiddete, nefret suçlarından siyasi tutsaklara kadar pek çok sorunu konuşmak için barışçıl bir ortama ihtiyacımız var.”

Hafıza, adalet ve barış çağrısı

Konferans, PKK’nın 12 Mayıs’ta yaptığı kendini feshetme açıklamasının ardından oluşan yeni sürece dair hafıza, adalet ve barış ekseninde çeşitli konuşmalarla sürdü. Katılımcılar, çatışma döneminde yaşanan kayıpları andı, yeni bir toplumsal mutabakat ve barış dili inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferansta Eren Bülbül’ün ve Uğur Kaymaz’ın ailelerinden gelen mesajlar, katılımcılarda derin duygular uyandırdı. Toplantının sonunda tüm konuşmacılar, toplumsal kutuplaşmanın sona ermesi ve birlikte yaşamın mümkün kılınması adına yeni bir dönemin gerekliliğini vurguladı.

Kaynak : PHA