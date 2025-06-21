“Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla 9 bölgede eş zamanlı buluşmalar planlandı

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamlı organizasyonun toplumsal uzlaşı, kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, terörsüz bir Türkiye’nin ancak devlet-millet dayanışması ile mümkün olacağı vurgulandı.

“Güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak amaçlanıyor”

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedefliyoruz. Kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. 'Terörsüz Türkiye', insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır.”

MHP, “Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları” ile şu hedefleri gerçekleştirmeyi planlıyor:

Vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmak,

Sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan yalan haber ve dezenformasyonu önlemek,

Parti politikalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak,

Vatandaşların beklentilerini ve önerilerini kayda geçirmek,

Siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek,

Sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmak,

Bin yıllık kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve toplumsal kucaklaşmayı sağlamak.

Tüm kesimlere açık davet

MHP, bu buluşmalara parti yöneticilerinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerini de davet edecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarımızın görev alacağı toplantılarımıza; ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ve tüm vatandaşlarımız davet edilecektir.”

"Toplumun her kesimiyle kardeşlik ruhu pekiştirilecek"

MHP, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenleyeceği bu buluşmalarla millî ülküler etrafında kenetlenme ve birlikte yaşama iradesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantıların tarihleri, illere göre programları ve katılımcı takvimi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak : PHA