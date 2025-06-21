“Enkaz edebiyatı yapmadan tabloyu değiştirdik”

Belediyeyi ağır mali yükler, plansızlık ve çökmüş altyapıyla devraldıklarını belirten Hallaç, “Kahta’da yüzde 95 oranında kaçak yapılaşma vardı. Altyapı neredeyse tamamen işlevsizdi. Biz, hiçbir bahaneye sığınmadan hizmet üretmeye başladık” dedi.

Bu süreçte 27 kilometrelik yeni altyapı hattı döşendiğini, arıtma tesisinin işler hale getirildiğini belirten Hallaç, “Belediyecilik artık halkla birlikte ve sahada yapılır. Kahta’nın 40 yıllık ihmali var ama biz mucize değil, irade gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yol, ulaşım ve temizlikte kapsamlı dönüşüm

Kahta Belediyesi’nin yürüttüğü fiziki hizmetlere de değinen Hallaç, 4 kilometre sıcak asfalt, 10 kilometre parke taşı ve 20 kilometre sathi kaplama yol çalışması yapıldığını, temizlik hizmetlerinin ise baştan sona yenilendiğini aktardı. Yeni çöp araçları ve konteynerlerle çöp toplama sistemi modernize edilirken, araç filosuna 3 itfaiye aracı ve çeşitli iş makineleri eklendi.

Belediyecilikte dijitalleşme: “Halkın işlemleri hızlandı”

Kahta Belediyesi’nde dijital dönüşüm başlatıldığını ifade eden Hallaç, e-İmar, e-Belediye ve EBYS gibi sistemlerin devreye alındığını belirtti. Kent Bilgi Sistemi sayesinde hem iç denetim hem de şeffaflığın sağlandığını vurgulayan Hallaç, vatandaşların işlemlerinin hızlandığını dile getirdi.

Sosyal destek ve kültürel projeler

Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen projelere de değinen Başkan Hallaç, 1.200 üniversite öğrencisine burs verildiğini, binlerce vatandaşa ayni ve nakdi yardım ulaştırıldığını açıkladı. Ramazan Çarşısı ve Kahta Kültür Festivali’nin ilk kez düzenlendiğini söyleyen Hallaç, evlenen çiftlere yönelik “Ev Kurma Yardımı” projesini de başlattıklarını kaydetti.

20 bin metrekare yeşil alan, 5 bin ağaç

Çevre ve park projelerine de yer verilen toplantıda, dört yeni parkla birlikte ilçeye 20 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldığı, 5 bin ağaç dikildiği bilgisi verildi. Mezarlıklar dijital sisteme taşınırken, parkların güvenlik aydınlatmaları da yenilendi.

Devam Eden ve Başlamak Üzere Olan Projeler

Başkan Hallaç, basın toplantısında devam eden projeleri ve yakın zamanda başlayacak yatırımları da şöyle özetledi:

İbni Mirza Parkı’nda Gençlik Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi ve Futbol Sahası inşaatı başlıyor. İhaleleri tamamlanan projelerin 2026 baharında hizmete girmesi hedefleniyor.

Sıcak asfalt çalışmaları için yeni ihaleler gerçekleştirildi. Ana arterlerde kısa sürede uygulamaya geçilecek.

Cumhuriyet Mahallesi’ni kapsayan büyük altyapı projesi için ihale hazırlıkları tamamlandı.

Belediye araç filosuna; 2 sulama arazözü, 3 damperli kamyon, 1 loder, 3 kepçe, 1 bom aracı, et dağıtım aracı ve sokak hayvanlarına yönelik acil müdahale aracı kazandırıldı.

Engellilere uygun, alçak tabanlı 10 yeni otobüsün alım süreci başlatıldı. Bu araçlarla modern ve erişilebilir toplu ulaşım hedefleniyor.

“Artık laf değil, iş zamanı”

Başkan Hallaç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapılanları anlatmak değil, görünür kılmak istiyoruz. Sorunları biliyoruz, çözmeye kararlıyız. Laf zamanı geçti, artık iş zamanı. Belediyeciliği şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA