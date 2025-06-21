“İlk defa ayı saldırdı, elimizden bir şey gelmedi”

Koçali’de arıcılık yapan Halit Bulut, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“30 yıldır bu işi yapıyorum. Bölgede domuz çok olurdu ama hiç ayı görmemiştik. İlk defa böyle bir saldırıyla karşılaştık. Kovanlarımızı parçalayıp, çıtaları söküp yolun üstüne kadar atmışlar. Görüyorsunuz işte, her taraf dağılmış, parçalanmış. Elimizden bir şey gelmedi. Ayak izlerinden saldıranın ayı olduğunu anladık, eminim.”

Kuruş Mezrası'nda da benzer saldırı: “Ayı olduğu kesin”

Koçali’ye bağlı Kuruş Mezrası’nda da arıcılık yapan Osman Koyuncu’nun arı kovanları saldırıya uğradı. Bölgede 30 kovanı bulunan Koyuncu, 7-8 kovanın tamamen zarar gördüğünü belirtti. Koyuncu, “Kovanları söküp atmış. Her yer darmadağın. Ayı izlerini biz de gördük. Kovanların tahrip şekli bile ayının yaptığını gösteriyor” dedi.

“İşte görüyorsunuz!”: Arıcıların isyanı kamerada

Perre Haber Ajansı’na ulaştırılan videoda, Halit Bulut'un olay yerinde yaptığı çekim sırasında sarf ettiği sözler dikkat çekti. Bulut görüntülerde şunları söylüyor:

“İşte görüyorsunuz, ayıların arılara verdiği zararı… Onlarca kovanı söküp atmış, çıtaları parçalamış, yolun üstüne kadar taşımış. Her bir çıta bir tarafa savrulmuş. Görüyorsunuz işte, kovan ters yüz olmuş, harap olmuş. Onlarca kovanı bu hale getirmiş.”

Yetkililere çağrı: “Destek bekliyoruz”

Arıcılar, bölgede ayı tehdidinin ciddi bir sorun hâline geldiğini belirterek, Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere yetkili kurumlardan destek beklediklerini dile getirdi. Koçali ve Kuruş mezralarında yaşanan bu durumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da tehlike yarattığı belirtiliyor.

Arıcılar, bölgede fotokapan yerleştirilmesi, koruma tedbirlerinin alınması ve zararların tespitiyle ilgili inceleme yapılması talebinde bulunuyor.

(Haberde kullanılan ayı fotoğrafı temsilidir)

Kaynak : PHA