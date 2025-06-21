Başkan Tutdere: “Adıyaman’ı inanç ve kültür turizminde hak ettiği noktaya taşıyacağız”

Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan bu kutsal mekânda yapılan temizlik çalışmaları, hem dini hem de turistik açıdan önemli olan alanın daha sağlıklı ve estetik bir yapıya kavuşmasını sağladı. Çalışmalar kapsamında türbe ve cami içi ile çevresi detaylı şekilde temizlenirken, avlu ve çevre düzenlemesi de tazyikli suyla yıkandı.

Başkan Tutdere çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, temizlik çalışmaları sırasında sahada görev yapan ekiplerle birlikte türbe alanını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, belediye hizmetlerinin sadece merkezle sınırlı olmadığını, kentin tüm noktalarına ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

“İbadethanelerimize sahip çıkıyoruz”

Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sahabe Safvan Bin Muattal’ın türbesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün emekçileriyle birlikteyiz. Ekiplerimiz yalnızca kent merkezinde değil, talep gelmesi halinde en ücra köylere kadar giderek ibadethanelerin temizlik ve bakımını üstleniyor. Bugün de Sahabe’deyiz; buradaki yetkililerle birlikte türbe ve caminin yanı sıra çevre düzenlemesini de elden geçirdik. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

“Adıyaman, inanç turizminde büyük bir potansiyele sahip”

Adıyaman’ın inanç turizmi açısından taşıdığı zenginliğe de dikkat çeken Tutdere, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına önem verdiklerini belirtti. Başkan Tutdere şöyle konuştu:

“Adıyaman’ımızı Samsat’ıyla, ilçeleriyle, köyleriyle ve sahip olduğu inanç merkezleriyle tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sahabe Safvan Bin Muattal’ın kabri, yalnızca dini anlamıyla değil, kültürel ve tarihi yönüyle de mutlaka görülmesi gereken bir mekân. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Samsat’a, bu kutsal mekânı ziyaret etmeye davet ediyorum. Adıyaman’ımızı tüm ilçeleriyle birlikte kalkındırmak, dayanışma içinde büyütmek istiyoruz.”

Adıyaman Belediyesi’nin bu çalışması, yerel halk ve türbe ziyaretçileri tarafından memnuniyetle karşılanırken, bölgenin inanç turizmi açısından daha görünür hale gelmesine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak : PHA