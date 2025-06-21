Başkan Tutdere: “Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 21 Haziran sabahı sabah saatlerinden itibaren görev başında olan belediye ekipleri, şehir merkezinin dört bir yanından sınav noktalarına ücretsiz halk otobüsü seferleri düzenledi. Uygulama kapsamında sınava katılan öğrencilere sınav öncesinde moral olması amacıyla su, kek ve meyve suyu ikramında da bulunuldu.

İkinci oturumda da ücretsiz ulaşım sürecek

Adıyaman Belediyesi, 22 Haziran Pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda da aynı hizmeti sürdürecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada, sınav sabahı şehir merkezinin farklı noktalarından sınav merkezlerine ücretsiz ulaşım sağlayacak otobüslerin yine belirlenen güzergâhlarda hazır olacağı belirtildi.

Başkan Tutdere: “Geleceğimiz olan gençlerimizin yanındayız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin geleceğe hazırlık sürecinde her zaman destekçileri olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“YKS gibi önemli bir sınav öncesinde öğrencilerimizin sadece sınava odaklanmalarını istedik. Ulaşımı düşünmesinler, stresi azaltalım istedik. Bu doğrultuda ekiplerimiz sabah erken saatlerden itibaren sahada görev aldı. Aynı zamanda küçük bir ikramla da yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Gençlerimiz bu ülkenin umudu ve geleceğidir. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

Adıyaman Belediyesi’nin sınav günlerinde gerçekleştirdiği bu destek uygulaması, öğrenci ve velilerden de olumlu geri dönüşler aldı. Ulaşım hizmeti ve ikramlardan yararlanan çok sayıda öğrenci ve aileleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA