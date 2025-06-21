Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan’dan deprem ve siyaset değerlendirmesi

“Depremin ardından siyaseti değil, yaraları önceliklendirdik”

Jeoloji mühendisi olan ve 10 yıldır bu alanda görev yapan Alsan, aynı zamanda deprem öncesi dönemde müteahhitlik faaliyetlerinde de bulunduğunu anımsatarak, yaşanan felaket sonrası hayatında radikal bir değişim kararı aldığını dile getirdi. Aktif siyasetin içinde olduğunu belirten Alsan, yaklaşık 6 ay önce Anahtar Parti’nin kuruluşuyla birlikte kurucu il başkanlığı görevini üstlendiğini söyledi.

Alsan, “Deprem sonrası artık sadece kendi işimize değil, memlekete fayda sağlayacak adımlar atmak gerektiğini hissettik. Vatandaşımızın yoğun desteği, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir” şeklinde konuştu.

“Adıyaman silindi; insanların zihni, kalbi hâlâ enkaz altında”

Depremin ardından Adıyaman’da yalnızca fiziksel değil, ağır bir psikolojik çöküntü yaşandığını belirten Alsan, Hatay’dan sonra en büyük yıkımın Adıyaman’da meydana geldiğini söyledi. Şehrin üçte ikisinin yok olduğunu belirten Alsan, “Binalar yıkıldı, sokaklar sessizleşti ama en önemlisi insanlarımızda ağır bir travma oluştu. Sokakta yürüyen, alışveriş yapan, konuşan insanlar dışarıdan normal görünse de aslında büyük bir acının içinde debeleniyorlar. Bu toplumun yalnız bırakılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’da siyaset değil, insanlık yapıyoruz”

Yeni kurulmuş bir siyasi hareket olarak Anahtar Parti’nin, Adıyaman’da güçlü bir vizyonla halkın gönlünde yer bulduğunu ifade eden Emircan Ahmet Alsan, teşkilatlanma sürecine ilişkin de bilgi verdi. “Biz Adıyaman’da önce gönül kurduk, sonra teşkilat. Avukatlardan mühendislere, esnaftan gençlere her meslekten, her çevreden isimle ortak akılla hareket ediyoruz. Amacımız sadece siyaset değil, yeniden inşa sürecinde halkın sesi olmak” dedi.

“Yavuz Ağıralioğlu’nun duruşu bu yola çıkmamı sağladı”

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun siyaset anlayışının, kendi siyasi tercihinde belirleyici olduğunu dile getiren Alsan, Ağıralioğlu’nun topluma yönelik bakışının kendisini etkilediğini şu sözlerle aktardı:

“Yavuz Bey’in ülkeye, yoksula, depremzedeye, tarıma, dış politikaya bakışı beni çok etkiledi. Söylediklerinde sanki kendi yazdığım notları dinliyormuşum gibi hissettim. Bu çizgi devam ettikçe ben bu partide olmaya değil, bu harekete her zaman destek olmaya hazırım.”

“Vicdan siyasetinin temsilcisi olacağız”

Adıyaman’ın mevcut siyasi ikliminde yeni bir yaklaşımın ihtiyaç olduğuna inandıklarını ifade eden Emircan Ahmet Alsan, “Adıyaman siyaset üstü bir acı yaşıyor. Bu süreçte vicdan siyasetinin temsilcisi olacağız. Bizim derdimiz sadece koltuk değil, bu kenti yeniden ayağa kaldırmaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA