Tosun mesajında, YKS’nin gençlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sınava hazırlık sürecinde gösterilen azim ve çabanın her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı.

"Başarı, öncelikle kendine inanmakla başlar" diyen Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne atıfta bulunarak, bilginin yanı sıra erdem, irade ve faydalı eylemin de başarının temel unsurları olduğunu belirtti.

⁠“Sınav sonuçları ne olursa olsun; önemli olan, iyi, ahlaklı ve topluma katkı sunan bireyler olmanızdır. Gideceğiniz üniversiteler birer duraktır. Asıl yolculuk, kendinizi nasıl geliştireceğinizle ilgilidir” ifadelerini kullanan Tosun, öğrencilerin içlerindeki potansiyele güvenmelerini ve insanlığa faydalı olacak değerlere yönelmelerini tavsiye etti.

Kıymetli öğretmenlere de seslenen Tosun, “Öğrencilerimizi sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve ahlaki yönden de donanımlı bireyler olarak yetiştiriyorsunuz. Bu büyük idealin mimarları sizlersiniz” dedi.

Velilere de teşekkür eden Tosun, çocuklarının yanında durarak bu sürece güçlü katkı sunan ailelerin fedakârlıklarının önemine dikkat çekti.

Ali Tosun, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“2025 YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev alacak yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.”

Kaynak : PHA