Vali Varol, mesajında gençlerin bu önemli süreçte gösterdikleri azim ve kararlılığın karşılığını alacaklarına inandığını belirterek, “Uzun süredir emek verdiğiniz bu sınavda hayallerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Kendinize güvendiğiniz ve azimle çalıştığınız sürece aşamayacağınız hiçbir engel yoktur” dedi.

"Sizler milletimizin umudu, yarınlarımızın mimarlarısınız” vurgusunda bulunan Vali Varol, sınavın il genelinde huzur, güven ve sağlıklı bir ortamda geçmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde alındığını ifade etti.

Sınav süresince vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulunan Vali Varol, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri sınav saatleri arasında sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde gürültüden kaçınılması, siren ve korna çalınmaması ve inşaat faaliyetlerine ara verilmesi yönünde hassasiyet gösterilmesini istedi.

Mesajının sonunda öğrencilere, onları her zaman destekleyen ailelerine ve büyük emekler sarf eden öğretmenlere teşekkür eden Vali Varol, “Her birinize gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA