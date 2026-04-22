Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Vahap Dişkaya ve oluşturulan yeni yönetim kuruluna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada teşkilatların birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Adıyaman’da partinin hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Dişkaya ve ekibinin teşkilat çalışmalarına katkı sunması bekleniyor. İl Başkanı Gümüş, yapılan görevlendirmenin teşkilat yapısına güç katacağını belirterek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Gümüş’ten Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Başkan İsmail Gümüş, açıklamasında teşkilatların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine değinerek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Adıyaman’daki çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Yeni Yönetime Başarı Dileği

Gümüş, Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Vahap Dişkaya ve oluşturulan yönetim kurulunun Adıyaman teşkilatına hayırlı olmasını temenni ederek görevlerinde başarılar diledi.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Listesi

Vahap Dişkaya Abdurahman Toprak Şükrü Doğan Recep Kılıç Ramazan Öztürk Ramazan Aslan Abdurrahman Çelik Burak Cansel Çolak Ali Gülbahar Mustafa Karakaş Abdulkadir Cengiz Koca Hasan Alperen Şahin Aslan Nevzat Taşkın Bedir Kayhan İbrahim Ulaş Ayhan Dalgalar Gökhan Göçer Fatih Toprak Hüseyin Çimenden Hicri Doğan Mehmet Tuğ Necmettin Aslan Seçkin Ünal Yılmaz Selçuk Pala Celal Bilgin Mustafa Berkkaya Nusret Deniz İbrahim Numan Almacı Recep Rençber Habip Güler Rıdvan Gürbüz Beytullah Elçi Ramazan Kılıç Cengiz Bozkurt Neslihan Çimenden Bedriye Gümüş Leyla Irmak Ayşe Nakipoğlu Halil Demir Ahmet Özbey Mustafa Korkmaz Mehmet Beyazyıldız Nusret Sarıkaya İbrahim Ekici Yakup Coşkun Hüseyin Tuncay Yılmaz Çolak Müslüm Akbilek Ahmet Küzük Hasan Karakuş Abuzer Güleşen Mustafa Tekin Cemal Ümit Açıkgöz Mustafa Öksüz Hakan Karaman Ahmet Çiçek Abdulhamit Alkayış Abdurrahman Koçak Faik Çetinkaya Zeki Toprak Nazif Erdoğan Yavuz Ataş Ramazan Tartıcı Abdurrahman Yaşargün Halit Yaşar Uzun Mehmet Emin Altunpak Emrah Parlar Tuncay Öksüz Osman Dağhan Abuzer Ateş Yakup Demir Abdullah Türkmen Mahir Etçi Yavuz Dişkaya Yakup Altunpak Hacı Yusuf Erol Bülent Büyükfırat Aytaç Arifoğlu Müjgan Şen

