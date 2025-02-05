Başkan Önat, kaybedilen vatandaşların geri getirilemeyeceğini, ancak hayatta kalanların yaralarının sarılması için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Yakından İlgilendi"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin depremin ardından bölgeyle yakından ilgilendiğini belirten Önat, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yakın ilgisi ve talimatlarıyla bize ihtiyaç duyan her bir vatandaşımızın yanında olduk. Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak taleplere çare olduk. Haftalık ve aylık raporlarla genel başkanımızı bilgilendirdik," dedi.

"Cumhur İttifakı Olarak Hemşehrilerimizin Yanında Olduk"

Başkan Önat, Cumhur İttifakı’nın depremden bu yana yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin hemşehrilerimiz için çalıştık ve çalışıyoruz. İki yıl içinde 50 bin ailemiz konteyner kentlerde misafir edildi. Süreç içerisinde konteynerlerde elektrik, su ve ‘Esen Kart’ ile temel gıda ihtiyaçları karşılandı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında binlerce haneye maaş girmesi sağlandı," şeklinde konuştu.

"Depreme Dayanıklı Binlerce Konut Teslim Edildi"

Yerinde dönüşüm projeleri kapsamında depremzedelere sağlanan destekleri de hatırlatan Önat, "Depreme dayanıklı binlerce konut ve işyeri sahiplerine teslim edildi. Yerinde dönüşüm için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi verilerek her türlü kolaylık sağlandı," ifadelerini kullandı.

"Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımız Şehit Oldular"

Başkan Ali Önat, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara "şehit" diyerek, "Depremde şehit olan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah böyle felaketleri bir daha Adıyaman’ımıza ve ülkemize yaşatmasın," temennisinde bulundu.

Başkan Önat’ın bu mesajı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Adıyaman’da hala hissedilen acıların yanı sıra dayanışma ve yeniden inşa sürecinde yapılan çalışmalara dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA