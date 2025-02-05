Sergiyle Acılar ve Umutlar Buluşuyor

Kadim tarihi ve kültürel dokusuyla pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman, depremin ağır yükünü omuzlayan illerden biri oldu. AFOT’un düzenlediği sergi, 6 Şubat depreminde yaşanan acılar ve ilerleyen süreçteki dayanışma ruhunu yansıtan karelerle ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, büyük felaketten sonra yaşananların, gelecekte de hatırlanması ve tüm zorluklara rağmen umut ışığının sönmemesi için fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareler yer alıyor.

AFOT’tan yapılan açıklamada, “Acının İzlerinden Umudun Işığına” sergisinin, yalnızca bir felaketin izlerini değil, aynı zamanda bu izlerden doğan dayanışma ve umut mesajlarını taşıdığı vurgulandı. Sergiyle, yaşananların unutturulmaması ve geleceğe dair umutlu bir bakış açısı geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarih ve Detaylar

Sergi, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00’te Adıyaman Park AVM’de düzenlenecek açılışla kapılarını ziyaretçilere açacak. Sergi, 9 Şubat 2025 tarihine kadar her gün saat 14.00 ile 21.00 arasında ziyarete açık olacak. Sergide yer alan fotoğraflar, büyük felaketin etkilerini ve sonrasındaki dayanışma ruhunu en çarpıcı şekilde yansıtmayı hedefliyor.

Ziyaretçiler için Davet

AFOT, fotoğraf sergisine katılım çağrısında bulunarak, “Acının İzlerinden Umudun Işığına uzanan bir yolculuğa tanıklık etmeye davetlisiniz. Yaşananları unutmamak ve geleceğe umutla bakmak için bir araya geliyoruz” mesajını paylaştı. Serginin afişinde yer alan “Büyük felakette yaşananların gelecekte yad edilmesi ve tüm acılara rağmen umut ışığının parlaması için” ifadesi, etkinliğin amacını özetler nitelikte.

Afiş ve Manifesto

Etkinlik için hazırlanan afişlerde, deprem sonrası Adıyaman’daki duygusal sahnelerden biri olan bir çocuğun portresi öne çıkıyor. Afişte, “Kadim tarihi ve zengin kültürel dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Adıyaman’da, depremden sonra yaşananları ‘Acının İzlerinden Umudun Işığına’ sergimizde siz değerli ziyaretçilerimizin yorumuna sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf sergisi, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda deprem mağdurlarına moral vermek ve toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmek için önemli bir platform olacak.

Kaynak : PHA